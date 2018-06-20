【港股解碼】暑期檔即將來臨，國產電影是否會再現黑馬？

去年暑期檔《戰狼2》的餘韻還在耳邊盤旋，今年的暑期檔就已將要來臨，那麼在這個檔口，是否會再次驚現黑馬？是否會重現春節檔的票房狂歡？還是終究是雷聲大雨點小？市場上方，盤旋著各方勢力，且看誰的實力更加高人一籌。

先來看占比較小的外國電影，在這個暑假，共有《金蟬脫殼2》、《巨齒鯊》兩部外國電影被引進中國市場。在中國電影進入暑期檔狂歡之時，這兩部電影可謂是陷入了中國電影的包圍圈之中，情況實在是不容樂觀。

再看國內電影的陣營，在今年的暑期檔，呈現出勢力較為分散的現狀，一個是影片背後的製片方增多，多數影片背後均有超過5位以上的製片方；另一個是除了光線、博納、樂視、萬達等主要的民營電影公司之外，上海儒意、開心麻花、上海和和、華策影視等影視公司均加入了暑期檔電影的製作與發行之中，市場呈現出百花齊放的局面，充滿了生機與活力。同時，在這樣的活力之中，依舊湧現出一些力量，代表著中國電影更強的生命力。

首先來看中國電影集團，作為中國電影的發展陣地，國家隊中影在電影的新時代不得不去改革與突破。在本期內，中影引進了《金蟬脫殼2》，參與了《神奇馬戲團》與《大轟炸》的製作，正在積極地轉變之中。

再來看光線影業，是在這個暑期檔發力最大的電影公司，在這個暑期檔，光線影業總共參與《動物世界》、《一出好戲》、《昨日青空》三部電影的製作或者是發行，是本期內影視民營資本界的佼佼者。

萬達電影與萬達影視則是姍姍來遲，其參與製作或發行的兩部影片《如影隨心》和《反貪風暴3》將在8月底登陸大銀幕。而騰訊影業也現身在《動物世界》、《反貪風暴3》的製作或者發行名單之中，再一步向電影市場邁進。

除了以上的公司，其他的電影公司在這個暑期檔基本只參與了一部電影的製作或者發行，華誼兄弟與工夫影業聯合推出了《狄仁傑之四大天王》，借著前幾部的餘熱以及高流量的演員與IP，這部電影極有可能在暑期檔大放異彩；剛剛走出至暗時刻的樂創文娛推出了《爵迹2》，小時代系列曾經讓樂創文娛大放異彩，但是如今郭敬明已被多數影迷背棄，其IP已被消費得所剩無幾，只剩下其忠實的粉絲，這部電影可以幫助樂創文娛走出困境嗎？

暑期檔的各大電影勢力，也是中國電影市場各大勢力的映射，或許在將來的電影市場之中，也會有越來越多的公司入局，或許市場將會在將來呈現出不一樣的活力。不過，在本期內，誰又將摘下桂冠呢？

文：金詩媛

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