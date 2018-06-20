黑龍江發起成立50億元旅遊産業發展基金

為提升以冰雪遊、森林遊、邊境遊、濕地遊、避暑遊為特色的旅遊産業發展水平，為國内外遊客提供更便捷和周到的服務，黑龍江省日前發起成立了總規模50億元的旅遊産業發展基金。

該項基金由黑龍江省建設集團下屬的黑龍江大數據産業發展有限公司與中菊資産管理有限公司共同發起成立。黑龍江省建設集團董事長張起翔介紹，黑龍江旅遊産業發展基金將採取資本投入、項目建設、日常運營一體化方式。

依託優良的生態環境和豐富的自然資源，黑龍江省把旅遊服務業確立為促進結構調整的重點産業之一，推動旅遊與文化、體育、健康養老等産業融合發展。2017年累計接待遊客1.64億人次，旅遊業總收入1909億元，同比分别增長13.35%和19.07%。

黑龍江省旅遊發展委員會主任錫東光表示，發起成立規模化的産業發展基金，有利於解決資金投入的瓶頸性難題，以旅遊業供給側結構性改革為導向，通過市場化運行方式盡快補齊信息化不足、項目建設缺少統籌、基礎設施相對薄弱、市場營銷未成合力等行業短板。

據介紹，基金首個扶持項目“一部手機遊龍江”智慧旅遊平台計劃2019年1月1日上線運行。平台將依託雲計算、大數據等技術，匯集各旅遊景區的信息，聯通其營銷平台，為遊客提供查詢、預訂、支付、自助導遊、一鍵報警、投訴、評價等全方位服務。同時，為旅遊管理部門開展監管和服務工作提供可靠依據。

來源：新華網

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