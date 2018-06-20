法遵成企業文化標竿 開發金首度投資北美「法遵及合規諮詢服務公司」

法令遵循制度成為企業內部控制重要一環，開發金 (2883)聯合其他私募股權基金共同投資北美 Simplify Compliance Holdings LLC，該公司業務主要著重於商業資訊服務、法令遵循及合規 (compliance) 諮詢服務領域，開發金表示，北美 Simplify Compliance Holdings LLC 的投資決策主要看好北美地區為全球最大單一市場，北美是在企業治理、風險及合規市場最為發達的地區，以及美國政府機構對各行業的監管日趨嚴格，企業對於法遵、合規諮詢需求日益成長；加上全球企業治理的風險及合規市場規模亦穩定成長。近年來法令遵循成為金融機構高階主管關注課題，其目的在於強化員工之守法意識，並維護企業形象，以及降低金融機構經營風險與責任，開發金與台灣金融研訓院共同主辦的「我國金控公司及銀行業法令遵循制度現況及人才需求配置」活動。



開發金認為，法遵制度之所以重要，主要針對組織法律風險的管理，目的在降低公司可能遭受到的法律或行政處份、財務損失及商譽損失，好的法遵工作有三個要件：首先必須要建立制度，其次是要有專業人員，而最難的就是形成文化，這些需要公司投入相當程度的成本，亦可以回收的必要投資。