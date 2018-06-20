【港股解碼】斷崖式下跌30%，失去補貼的首都機場路在何方？

近來航空行業的大動作不斷，喜憂參半之事比比皆是。從航空公司混改到國內航線燃油附加費複征，每一次都引起了航空行業不小的震動。最近，政策的對象不再是航空公司，而瞄向了北京首都機場(00694-HK)，這又是怎樣一回事？

政策致斷崖式下跌

先來感受一下北京首都機場的股價波動情況。昨日（6月19日），北京首都機場股份跳空低開，盤中一度下挫近30%，最終尾盤收至8.79港元，跌幅25.25%。端午節後第一天就這麼刺激，一日暴跌，市值縮水，這發生了什麼事情？

6月15日，北京首都機場股份公佈，收到中國民用航空局《轉發財政部關於取消民航發展基金用於首都機場等三家上市機場返還作企業收入處理政策的通知》。根據通知，經國務院批准，取消民航發展基金用於北京首都國際機場等三家上市機場返還作企業收入處理政策。

為確保政策平穩取消，自2018年5月29日起設置半年政策過渡期。政策過渡期間，返還上市機場的民航發展基金繼續由上市機場作企業收入處理;政策過渡期滿後，上市機場執行與其他機場同等民航發展基金政策。

公司管理層預期，此次政策調整將對公司未來收入產生一定程度的負面影響。按照公司對首都機場旅客吞吐量預期的初步測算，預計公司2018年收入將因此減少不超過人民幣1.2億元。

穩中向好，未來可期

北京首都國際機場是「中國第一國門」，是中國最重要、規模最大、設備最先進、運輸生產最繁忙的大型國際航空港，是中國的空中門戶和對外交流的重要窗口。當然，於1999年10月15日在港上市後，北京首都機場股份也成為了眾多港股投資者心中穩健的“白馬股”。若按照2017年年報之中北京首都機場錄得95.75億元的總收入計算，區區1.2億元至於讓股價暴跌25%、眾大行紛紛調低評級嗎？肯定不止這個影響。

就北京首都機場近年的發展來看，基本維持穩中向好的態勢，而2017年，又迎來了一個新時期。2017年，北京首都機場的飛機起降架次達59.72萬架次，較上一年同期減少1.5%。旅客吞吐量達9578.64萬人次，較上一年同期增長1.5%，貨郵吞吐量達2,02.95萬噸，較上一年同期增長4.5%。公司的收入分為航空性業務和非康空性業務兩大項，就2017年而言，特許經營收入、旅客服務費和飛機起降及相關收費分別占總收入的32.4%、20.39%和20.13%。而與此次政策相關的機場費約12.21億元，占全年總營收的12.76%。即便此次政策調整對於2018全年收入的影響僅占機場費的約十分之一，但在政策過渡期滿後，短期內北京首都機場的收入減少，利潤方面亦將承壓。

不過，持續旺盛的航空運輸需求與機場保障能力之間的矛盾越來越突出。隨著北京新機場投入使用，北京首都機場的吞吐量將被分流，儘管這對於首都機場構成一定競爭，但一定程度上緩解了首都機場的壓力。而短期內的挑戰並不代表首都機場的負面影響將會持續。作為老牌機場，現今北京首都機場已經成為中國最重要的航空樞紐之一，在“一市兩場”的格局中，首都機場在功能定位、資源分配，以及機場之間，交通樞紐體系和地理位置的便捷聯繫，都具有先天的優勢，也無需太過於擔心北京首都機場的運營。

如今，中國民航體系仍然在摸索屬於自己的道路。作為全球第二大航空樞紐的北京首都機場的先天優勢和得天獨厚的地理位置也將使其立於不敗之地。即便是政策帶來減少收入的負面影響，北京首都機場依然不失為穩健投資的選擇。

作者：朱亦丹

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