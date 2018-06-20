歐股盤中─市場持續關注貿易戰 零售類股走揚、泛歐Stoxx 600漲0.78%

市場持續關注美中貿易戰情勢，憂慮情緒似乎略有緩解，今 (20) 日歐股早盤，主要指數走揚。

週三早盤，零售類股表現亮眼，上漲約 0.8%。

台北時間週三晚間 6 點 10 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.78%，德國 DAX 指數上漲 0.41%，法國 CAC 40 指數上漲 0.31%，英國 FTSE 指數上漲 1.20%。

比利時超市集團 Colruyt 年度銷售成績優於預期，加上巴克萊銀行上調其目標價，帶動 Colruyt 股價大漲逾 10%。

在宣布由 Carolina Dybeck Happe 出任財務長一職後，丹麥馬士基航運 (Maersk) 股價上漲逾 3%。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；美國總統川普揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續祭出報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

川普稱，中國與其他國家，別想在貿易上，占美國便宜，「我們會持續採用所有能用的工具，替美國人民創造更好、更公平的貿易體制。」

中國商務部透過聲明回應，美國發動貿易戰，不僅違背市場規律，也不符合世界潮流，如果美國失去理性，中國必將強力反制。

川普的首席貿易顧問納瓦羅認為，中國低估了川普的決心，若中方繼續竊取智慧財產權、採取「掠奪式」貿易政策，美國會加徵更多關稅。