台塑股東會完成董事改選 預期石化業出現罕見連續四年榮景

台塑 (1301) 今(20)日完成股東會召開，通過去年每股 5.7 元股息分派案，並完成董事改選，美國總統川普宣布減稅，歐洲、日本持續採行寬鬆貨幣政策，大陸執行供應面改革，限制高耗能產業發展，台塑董事長林健男預期，今年石化業可望出現罕見連續四年榮景。台塑主要部門為塑膠事業部，主要產品 PVC(聚氯乙烯)粉、液碱，營收比重 36.04%，依序為聚烯事業營收比重 18.45%、PP(聚丙烯)事業部營收比重 17.32%、台麗朗事業部營收比重 13.52%、化學品事業部為 13.03%，其他電石事業部、工務部以及其他均低於 1%。



這一波 PVC 景氣推升，主要來自油價下跌，乙烯法 PVC 足以與電石法競爭，加上大陸落實環保稽查，電石法 PVC 產能退出市場，印度市場需求面成長力量拉抬，儘管國際油價走高，只要報價維持 60-70 美元之間，台塑預期乙烯法 PVC 仍具競爭力。



在擴建工程方面，寧波年產能 7.2 萬噸 PP 去瓶頸工程將在 2019 年第一季完工投資，年產能將由 45 萬噸增至 52.2 萬噸，年產能 60 萬丙烷脫氫 (PDH) 新建工程，將於 2021 年第二季完成。



今日台塑股東會發生小插曲，臨時動議有兩名股東針對環保議題、公布兩年前越南中部 4 省污染報告、六輕居民健康損害賠償、越南民眾抗議越鋼遭逮捕等情事提問，台塑董事長林健男表示，相關問題在處理中也會改善，今日並非越鋼股東會，最後宣布散會。