台塑高附加價值產品比重增至3成 今年營收、獲利均可較去年成長

台塑四寶股東會今 (20) 日進入最後一場，台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，今年將推動仁武廠區轉型計畫，提高高附加價值產品比重，由去年的 2 成增加至 3 成，預期今年營收與獲利將較去年成長。此外，台塑在國內投資受阻而減少，盼政府能改善投資環境，讓業者根留台灣。

台塑去年獲利創新高，林健男表示，為使今年營運再創高，將進行仁武廠區轉型計畫，積極推動工業 4.0、人工智慧 (AI) 技術與自動化產銷系統，提高高附加價值產品銷售比重，由去年的 2 成提升至 3 成，預期今年營收與獲利將較去年成長。

展望第 2 季，林健男表示，第 2 季為傳統石化產品需求旺季，台塑第 2 季開工率 92%，高於首季的 90%，預期液鹼、AN、MMA、AE 與正丁醇等產品獲利將較首季與去年同期佳。

展望下半年，林健男指出，今年上半年整體表現較去年同期成長，國際預測機構均樂觀看待全球經濟穩健成長，可望帶動石化產品需求增加，預期今年可望出現石化業罕見的 4 年榮景。

不過，林健男也說，下半年包括美國與各國的貿易談判、歐元區貨幣寬鬆政策退場、美國升息速度、中國地方債危機與房地產泡沫，以及 OPEC 產油國與俄羅斯是否增產、中東地緣政治風險對油價走勢等國際市場變數，後續都須再追蹤觀察。

台塑目前正在進行的投資計畫包括預計 2019 年第 1 季完工投產的寧波廠區 7.2 萬噸 PP 去瓶頸工程、2019 年第 1 季完工投產的美國 HDPE 廠、2019 年第 2 季完工的美國乙烷裂解廠，以及 2031 年完工的寧波丙烷脫氫廠興建工程等。

林健男指出，由於國內投資環境長期不振，環保意識長期凌駕於產業發展之上，導致在國內的重大投資受阻，台塑 2009 年折舊費用最高 103 億元，去年只剩下 52 億元，反映出台塑在台灣投資減少，期待政府能改善投資環境，讓業者能根留台灣。