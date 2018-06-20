興業銀行(601166-CN)計劃為青海提供200億綠色融資

“力爭未來五年為青海省提供各類綠色融資200億元，加大對‘三江源’地區高原生態保護和環境治理、柴達木循環經濟試驗區産業結構優化等重點項目、重點企業的支持力度，通過綠色金融助推青海省綠色發展。”6月20日，在興業銀行(601166-CN)與青海省人民政府舉辦的“構建綠色金融體系”戰略合作協議簽約儀式上，興業銀行副行長薛鶴峰表示。

根據協議，雙方將攜手共建綠色信貸、綠色債券、綠色發展基金等多元及互為補充的綠色金融服務體系。同時，興業銀行將緊密圍繞青海省綠色生態産業發展規劃，為三江源保護與國家公園建設，以及鋰電産業鏈、新材料、光伏光熱、鹽湖資源綜合利用四個“千億元産業”以及節能減排、産業升級、循環經濟等領域提供金融支持，加快推進綠色産業發展和傳統産業綠色化改造升級。

作為長江、黃河、瀾滄江三江之源，青海省是我國重要的生態安全屏障，也是全國首批生態文明示範區之一。近年來，青海省在推動綠色金融發展，發揮綠色金融與綠色經濟的協同效應方面，已取得了積極成效。截至2018年3月末，青海省銀行業金融機構綠色貸款餘額2115.04億元，綠色信貸覆蓋率達32.83%。

興業銀行作為中國首家赤道銀行、綠色金融先行者，從2006年便在國内率先推出能效融資項目至今，緻力打造一流的綠色金融綜合服務提供商和全市場領先的綠色金融集團。

自2014年興業銀行西寧分行進駐青海以來，已迅速發展成為服務青海經濟社會發展的金融“主力軍”，截至2018年3月末，該行綠色金融融資餘額已達42.50億元，先後支持了青海省危險廢物和西寧市醫療廢物集中處置中心工程、西寧熱電廠“上大壓小”、西寧市北川河(核心段)綜合治理、光伏發電等重大項目，為“大美青海”建設作出了積極貢獻。

下一步，興業銀行將充分把握青海省構建生態文明體系，積極發揮該行作為青海省綠金委主任單位這一角色作用，整合集團資源優勢，融資、融智做好金融服務，助力青海省將潛在的生態優勢轉化為現實經濟優勢。

來源：上證報APP·中國證券網

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