中國外文局與科大訊飛共建人工智能翻譯平台 助力中華文化走出去

人工智能技術正在翻譯領域和中華文化對外傳播中進一步産生應用價值。中國外文局與科大訊飛(002230-CN)公司20日簽署戰略合作協議，雙方將依託人工智能技術共建人工智能翻譯平台，助力中國翻譯産業發展和中華文化對外傳播。

中國外文局副局長方正輝表示，對外翻譯是中國外文局的鮮明特色和核心優勢，我們承擔了新時代對外宣傳的基礎性、戰略性翻譯任務。當前，翻譯行業正進行著數字革命，中國外文局與科大訊飛公司進行戰略合作，就是要探索運用人工智能技術推動翻譯行業發展，對外講好中國故事，讓世界聆聽我們的聲音。

方正輝說，依託人工智能技術，中國外文局和科大訊飛公司將共同建設人工智能翻譯平台，同時共建人工智能輔助翻譯平台(即人機結合的輔助翻譯平台)。未來，我們將深化人工智能技術在翻譯行業的産業化應用，滿足多語種翻譯需求。通過這兩大平台為各級黨政機關、“走出去”的中國企業等提供高水平的書面和口語翻譯服務。

“人工智能技術在翻譯領域應用中有語音識别、機器翻譯和語音合成3項核心技術。在這3項技術上科大訊飛已達到世界領先水平。”科大訊飛公司董事長劉慶峰介紹，為滿足互聯網用戶語言交流與翻譯需求，兩大平台還將面向社會公眾，為有翻譯需求的機構或個人提供高效、準確、便捷的翻譯服務，共同打造翻譯行業的AI新生態。雙方還將在文化内容生産、版權輸出、影視監理、語言合成、語音識别、口語測評等方面開展深度合作。

當天簽約儀式上，科大訊飛公司還現場發布了訊飛翻譯機2.0的“中俄離線翻譯”“同聲翻譯”兩項升級功能。

來源： 新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)