【IPO追蹤】基石控股今天起招股入場費2525元

本港第二大雲石及花崗石工程承建商基石控股(01592-HK)公布，今日起招股至下周一(25日)中午截止認購，每股招股價0.4至0.5元，發售3億股，其中90%配售，10%公開發售，集資最多1.5億元。以每手5000股計，入場費為2525.2元。股份將於6月25日定價，7月4日上市。

基石控股所佔市場份額約為11%。2015財政年度、2016財政年度及2017財政年度各年，集團自五大客戶所得收益分別共佔持續經營業務總收益約97.1%、90.3%及83.3%。同期，自最大客(客戶A)所得收益分別約佔集團持續經營業務總收益的84.9%、32.3%及27.7%。業績紀錄期，自客戶A錄得重大收益主要是由於集團業務性質為項目形式及我們的最大項目山頂聶歌信山道的豪華住宅項目於業績紀錄期錄得重大收益。

該公司計劃以集資所得的其中79.5%用作中標項目或潛在項目的啟動資金；3.6%用於日後兩年壯大項目管理團隊；5.9%用於日後兩年提升服務及加大銷售及營銷力度；3%用於日後兩年實施電腦企業資源規劃系統；8%用於償還所欠銀行信託收據貸款。

招股書指，業績紀錄期，由於預計該公司並無足夠資本資源為新項目提供啟動資金，因此已拒絕若干投標邀請。業績紀錄期，集團用自身的資金及借款為項目支付啟動資金(包括原材料、加工及運輸成本)，平均佔業績紀錄期總銷售成本約41.7%。由於股份發售所得款項淨額可為石材供應及鋪砌項目提供啟動資金，因此董事認為集團可承接更多或更大的項目。

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