保華集團(00498-HK)：借款人違約 目前未償還公司本金約為4310萬港元

保華集團(00498-HK)公布，有關公司一家間接全資附屬公司寶盈資本財務有限公司(貸款人)向一名獨立第三方(借款人)提供一筆金額為1.5億港元的貸款融資交易。誠如過往公告所披露，貸款由證券帳戶的第一固定押記作抵押，而於過往公告日期，證券帳戶内所持有的資産總淨值約為10.52億港元。

公告指，由於證券帳戶内所持有證券的市價下跌，借款人未能維持規定的貸款與估值比率，從而觸發貸款協議項下的違約事件。

於2018年5月15日，貸款人宣布貸款融資項下的未償還貸款即時到期及須予支付，併向借款人送達執行通知，以行使貸款人於該押記項下處置證券帳戶内證券的權利。根據該權利，貸款人已處置證券帳戶内所持有所有證券，併於2018年5月28日將有關所得款項淨額98,379,917.75港元(經扣除相關經紀傭金及雜項費用及開支)用於償還部份未償還貸款及其應計利息。貸款人與借款人就償還未償還結餘進行磋商，併就此尋求其他替代抵押品。於2018年5月31日，貸款人在香港高等法院向借款人發出傳訊令狀，就結餘款項52,953,186.99港元(包括累計至2018年5月31日的利息)向借款人提出申索，以及借款人於2018年6月6日進一步償還1000萬港元。

於本公告日期，應付貸款人的未償還本金為約4310萬港元及應計利息為約20萬港元。

貸款人將會繼續追討未償還結餘及進一步的應計利息。

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