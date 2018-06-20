【大行報告】FXTM富拓：貿易緊張局勢升級打擊新興市場貨幣

FXTM富拓分析報告表示，中美貿易緊張關系升級拖累市場風險偏好，新興市場貨幣料延續跌勢。

美國總統特朗普本周早些時候宣稱將對4500億美元中國商品加徵關稅。這一不受歡迎的舉措引發市場對中美這兩個世界最大經濟體爆發全面貿易戰的擔憂。兩國貿易關系針鋒相對且不斷升級，這對全球穩定和經濟增長構成重大威脅，投資者可能繼續抛售風險資産、轉向避險投資。

美元全線走強也使新興市場貨幣雪上加霜，同時美國加息前景已引發新興市場資本外流。全球貿易關系日趨緊張不禁令人擔心貿易保護主義會對發展中國家造成負面影響。美元走強和市場避險氣氛將給新興市場貨幣和股市以重擊。

受貿易戰擔憂影響，人民幣跌至5個月最低水平。人民幣下行受外部因素驅動，如果美元繼續升值、貿易戰擔憂加劇，人民幣將進一步下滑。

分析師Lukman Otunuga表示，風險偏好下降拖累油價。中美貿易摩擦導緻市場風險偏好不足，WTI原油價格跌至65.00美元下方。

市場預期歐佩克和俄羅斯為彌委内瑞拉和伊朗減産的影響將放松原油供應限製，這也抑製了投資者對原油的興趣。盡管看上去增産預期已被消化，但如果周五歐佩克在維也納的會議陷入僵局，油價將繼續下滑。伊朗、委内瑞拉和伊拉克可能會反對沙特和俄羅斯作出的增産決定。歐佩克成員國的内部分歧或内鬥讓人憂心歐佩克減産協議的前景。

日線圖上，WTI原油目前看跌，油價略低於65.00美元。若油價持續受阻於這一區域，則可能跌向64.35美元和64.00美元。

黃金方面，中美貿易戰令金融市場走勢震蕩，投資者惴惴不安，但黃金市場看上去處於壓力之下。金價下跌的驅動力仍是美元走勢強勁。

在美國經濟向好、加息預期升溫背景下，美元獲得充足的支持，金價料進一步受挫。有市場人士認為金價有望反彈，這種看法是基於貿易緊張關系和地緣政治不確定性，不過美元升值或繼續抑製金價漲勢。

從技術面看，周線圖上金價承壓。金價持續受阻於1280美元可能是空頭重新佔據上風的初步迹象。這一水平的前期支撐位將轉為動態阻力位，為金價跌向1264美元打開通道。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)