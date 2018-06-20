中興通訊(00763-HK)：美國恢復對公司處罰立法案 但仍非美國法律

中興通訊(00763-HK)公布，公司註意到2018年6月19日的新聞提及(其中包括)：“美國參議院於周一晚通過了一項將恢復對中國電信巨頭中興通訊股份有限公司進行處罰的立法案。”

公司希望澄清，美國參議院於2018年6月18日(美國時間)通過的是《國家防禦授權法案》(NationalDefenseAuthorizationAct,「NDAA」)。NDAA相關章節包括以下三條與公司有關的條文：

第一，直到美國總統向相關國會委員會證明下列條件已被滿足的30日後，聯邦政府官員才可以修改與針對一家中國電信公司的拒絕令相關的處罰，該等條件為：(1)該公司在一年内未曾違反美國法；且(2)該公司完全配合美國政府對其活動的調查。

第二，任何根據2018年4月15日拒絕令加諸於中興通訊，但隨後被減少、免除或暫緩執行的處罰措施，都應當被恢復，任何後續對該等處罰措施的調整都需根據上述第一條的要求確定。

第三，美國行政部門機關的負責人不得簽署合同購買公司或任何公司的子公司或關聯企業生産的電信設備或提供的服務。

美國參議院通過的NDAA的版本(參議院版本)目前仍非美國法律，因為其僅在美國國會參眾兩院中的一院獲得了通過。美國眾議院通過的NDAA的版本(眾議院版本)併不包含上述三項條款中的前兩條。此後，參議院版本還需與眾議院版本通過協調委員會進行協調。最終，在參眾兩院分别通過了經協調後的版本後，該等立法案將呈交給特朗普總統待其簽字或否決。

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