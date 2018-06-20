【大行報告】瑞銀投資：貿易爭端硝煙再起

瑞銀投資總監辦公室發表快訊稱，6月18日，美國總統川普指示其貿易代表擬定一份2000億美元中國商品清單，計劃對這些商品徵收10%的關稅。川普還威脅，如果中國進行反製，將對另外2000億美元的中國商品加徵關稅。最終結果可能會對4500億美元的中國商品徵稅，這幾乎是2017年美國從中國進口的總金額。川普此舉是針對中國在上周五宣布將對美國對中國500億美元出口商品加徵關稅採取報復措施。美中貿易爭端加劇，令貿易摩擦升級成貿易戰，進而傷及全球經濟成長與股市的擔憂再起。

美國大型股與債券殖利率雙雙下跌，不過在收盤時跌幅已較盤中低點大幅收窄。標普500指數下滑0.4%，而以國内業務為主的羅素2000小型股指數還小幅上漲(+0.1%)。然而，對全球增長較敏感的工業與材料類股的跌幅都達到2%，而防禦性較強、對債券殖利率較敏感的電信、公用事業以及必需消費品等類股，則以上漲作收。亞洲股市，尤其是中國股市昨日暴跌。美國10年期公債殖利率微跌3個基點至2.89%;美元兌多數主要貨幣走強，除兌日圓和瑞郎這兩種避險貨幣以外。

下一步看點

美國將從7月6日起，對340億美元的中國出口商品加徵關稅，其餘160億美元商品則視進一步評估而定。白宮在5月29日宣布將根據301條款確定加徵關稅首批清單的同時，還宣布有意在6月30日前對中國實體實施投資限製。6月24日，美國開始進行232條款下的汽車進口調查。首輪措施預計要到2019年之後才會實施，但是根據相關新聞稿，有可能在今年11月的期中選舉前結束調查。美國政府可能會先評估當前關稅舉措對經濟、金融市場以及對川普支持率的初步影響，然後再考慮採取更多行動。

對投資者意味著什麽?

貿易摩擦升溫及其引發的報復措施在短期内不太可能平息，瑞銀投資依然維持基準情景，即最終將對現有貿易協定重新進行談判，中美之間將達成新協議。雙方針鋒相對的關稅舉措還將持續，但對全球經濟的影響有限。按雙方已公佈的關稅措施計，兩國GDP都可能因此而減少約0.1%或更小，美國通膨率也可能上升無足輕重的2-3個基點。不過，如果美國確實要對4500億美元的中國商品徵稅，則影響會上升。

美國經濟成長在今年第一季表現平平，但目前已開始加速。全球增長仍高於長期趨勢水準。瑞銀投資預期全球股票有望繼續走高。過去幾個月來貿易摩擦對股市的影響有限，反映出關稅對經濟的影響甚微。然而，盡管經濟受到的直接影響可能不大，但由於美國推出進一步舉措的時間不確定，可能導緻市場波動加劇，因此投資者仍需密切關註事態發展。

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