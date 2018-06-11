網家5月營收創同期新高 6月年中慶為業績加溫

網家 (8044)5 月營收 26.58 億元，年增 11.2%，創下歷年以來 5 月的最高營收表現；累計 1-5 月營收 132.38 億元，較去年同期成長 15.6%。網家表示，5 月網購業績受惠涼夏商機，冷暖空調、電扇、家用製冰機及飲料等商品買氣提前湧現，帶動業績連續 14 個月雙位數成長，營運動能強勁。網家提到，5 月氣溫飆高，創下百年來 5 月份最高溫紀錄，刺激網購涼夏商品銷售數字提前飆升，業績動能屢攀升，PChome24h 購物消暑家電及礦泉水飲料商品買氣旺：冷暖空調銷量佳，以日立、三洋及東元三大品牌最暢銷；各式電扇如 DC 直流扇、多功能循環扇、水冷扇銷量亮眼，成為挹注業績一大推手。



此外，網家也指出，夏日製冰商品及飲料消費力道顯著，家用製冰系列商品銷量較去年同期倍增；訴求健康零熱量的氣泡水市場接受度亦逐年增加，1 月至 5 月氣泡水銷量較去年同期成長近 2 倍，目前站上以進口品牌氣泡水為人氣銷售款，而今年國內大廠接續推出價格親民氣泡水，整箱購買可享優惠折扣，亦相當受到歡迎，推升業績向上成長。



網家表示，將持續拓展多元付費方式，站上提供信用卡分期零利率及紅利折抵、貨到付款、ATM 轉帳、線上即時轉帳、ibon 付款，近期更推出 LINE Pay 支付方式，接下來 Apple pay、Google Pay 支付服務陸續上線，高額回饋結合便利付款管道，促進消費者體驗更升級，帶來快速增加的消費動能。



6 月盛夏，網家提到，PChome 線上購物歡慶 18 週年，攜手 32 大銀行、上百家國內外知名大廠，即日起推出今年上半年最吸睛「狂歡購物月」年中慶檔期，並於線下舉辦 PChome Prime 聯名卡會員獨享「PChome 仲夏狂音樂」演場會，促進會員經濟再延伸，成為刺激業績成長新動力。

