〈貿易戰升溫〉中興通訊報復性反彈近16% 傳與美仍在處理托管協議 10億美元罰款已交

傳中興通訊 (0763-HK) 與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令，H 股今 (20) 日終於反彈，截至 11:57，報港幣 11.4 元，上漲 15.736%，成交約 4870 萬股，涉港幣 5.09 億元。A 股 (000063-CN) 則連續第五天跌停，至今未打開，股價報人民幣 18.49 元，A 股對 H 股呈溢價約 118.53%。

圖：新浪財經

據路透社引述美國官員報導，中興通訊與美國政府仍在就涉及 4 億美元的協力廠商託管協定進行商討．該項協定必須完成，中興通訊的禁令才能解除。

美國商務部這名這名不願透露姓名的高級官員強調，制定託管協定是「正常程序」的一部分。

中興通訊今年 6 月 7 日與美國商務部達成和解協議，中興同意向美國商務部支付 10 億美元的罰金，並將 4 億美元存入一家美國銀行的託管帳戶，中興才得以恢復與美國供應商的業務往來。

該託管帳戶的設立目的是，在中興違反和解協定的情況下，讓美國獲得這筆資金。託管協議將確定中興存入該資金所依據的條款，以及該資金可以解除託管的條件。

另據知情人士透露，中興上週已支付 10 億美元的民事罰款。

此外，美國參議院週一 (18 日) 通過總值 7160 億美元的國防法案，將中興問題視為國安危機的參議員，在法案中加入一項修正案，維持先前對中興通訊的制裁，中興通訊重返美國市場之路仍充滿變數。

這項制裁禁止中興通訊 7 年內與美國企業有任務業務往來，包括禁止美國公司向中興銷售零件、商品、軟體和技術，禁令直到 2025 年才會解除。

不過，85：10 的壓倒性勝利，能否真的恢復對中興通訊的制裁，還須看川普是否願意簽字。雖然川普團隊先前表達想對中興問題輕輕放下，但有參議員表示，川普不太會阻止國會通過制裁中興通訊的新協議，不認為川普真的那麼在意中興通訊，且先前國會也未收到白宮強烈的反對意見。

中興通訊停牌近 2 個月，6 月 13 日 A 股和 H 股同時復牌，自復牌以來，H 股累計跌幅接近 6 成。