光罩重新打入台積電供應鏈 Q3挑戰滿載 公司擴廠因應後續大單到位

本土唯一上市櫃光罩廠台灣光罩 (2338) 在新經營團隊入主後，績效逐步顯現！業界傳出，光罩近期已經重新獲得台積電 (2330) 訂單，加上兩岸設計業者也增加釋出成熟製程的光罩採購訂單，該公司第三季產能利用率有機會挑戰滿載，業績與獲利較上半年更進一步提升。業界傳出，光罩近期營運績效顯著上揚的其中一個原因，就是再度打進台積電供應鏈中，並因此帶動產能利用率上揚；對此，光罩董事長吳國精日前則無正面回應。



但吳國精近期在自家股東會上表示，今年營運重心，除了會加碼善用美祿與晶圓廠的友好關係，提升營運業績外，也將致力於拉高稼動率、爭取台積電更多代工訂單，以及引進探針卡來銷售等。



而業界傳出，光罩目前稼動率已經拉高到八成以上，主要取自台積電的成熟製程光罩代工訂單，另外源自兩岸設計公司的訂單數量也明顯拉高中；為此，該公司更開始整修廠房將投入擴產，因應後續的業績擴張。



隨著新團隊入主、營運方針的調整，已經收購美祿，光罩營運績效已經明顯改善，轉機也浮出檯面，今年 1 到 5 月合併營收為 11.31 億元、年增 127.23%，第一季每股稅後獲利 0.42 元，4、5 月合計每股稅後獲利 0.43 元，而第二季表現除會明顯優於第一季外，第三季利用率將挑戰滿載，獲利再度提升。