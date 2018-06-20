〈財報〉甲骨文Q4獲利優於預期 但Q1財測遜色 不再提供雲端服務具體營收 盤後大跌4%

甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 週二 (19 日) 公布第四財季獲利優於預期，因其顧客支付更多費用在雲端服務上，交易時間收低 0.5% 至 46.27 美元，盤後一度小漲，但在甲骨文發佈 2019 年第一財季財測後，股價重挫 3.67%。

財報重要數據 vs. Thomson Reuters 調查的分析師預期 ** 稅前純益：不含特殊項目，每股 99 美分 vs. 分析師預期每股 94 美分 ** 營收：112.5 億美元 vs. 分析師預期 111.9 億美元

根據甲骨文聲明，營收上升 3%，全財年銷售上升 6%，為 2011 年以來最快成長率。然而，該公司沒有公布該季新軟體授權營收數據。

甲骨文執行長 Safra Catz 在法說會上表示，新軟體授權營收現在已包含新雲端授權以及新本地軟體 (on-premises，只安裝在內部) 授權。

如同其他大型軟體公司，甲骨文也一直將焦點轉向雲端為主的服務。本季甲骨文雲端服務倍增，且授權支援營收產生 68 億美元，年增率 8%。

雲端服務、授權支援、本地軟體和雲端授權的營收 92.5 億美元，根據 FactSet，略高於分析師共識預期的 92.4 億美元。

根據 Monika Garg 領導的 KeyBanc 分析團隊最新報告，甲骨文提供雲端基礎設施，競爭者包含亞馬遜、微軟和谷歌等，但甲骨文轉型至雲端所耗費的時間較預期還漫長，同業的成長腳步相較快了許多。

「這意味著，甲骨文很難與其他雲端同業並駕齊驅。」他給予該公司股票評級為「持有」。

在第四財季和 2018 全財年的財報中，看不到甲骨文提供雲端基礎設施和平台服務的具體營收數據，接受 FactSet 調查的分析師先前預期該服務營收年增 18.3% 至 4.7 億美元。

過去，甲骨文會提供該服務具體營收數據，但卻在此季起變更財報方式。Jefferies & Co 分析師 John DiFucci 詢問 Catz，稱他雖然理解甲骨文財報方式的變更理由，但「你怎麼讓投資者安心，不會認為這是甲骨文雲端業務疲弱？」

近日摩根大通甫發布一份報告，分析師指出，甲骨文雲端業務不敵微軟、亞馬遜，因此下調該公司股票評級，自「加碼」降為「中立」，導致當時股價重挫 5%。

甲骨文 2019 年第一財季的財測 **EPS：67-69 美分，不含特殊項目。 (Thomson Reuters 調查的分析師估計為 72 美分) ** 營收成長：1%-3% (以固定匯率計算)

Catz 表示，甲骨文第一財季將以不同的會計標準計算，屆時可能受外匯利率的負面衝擊，但甲骨文 2019 全財年營收成長會高於 2018 財年。

自今年開年以來，甲骨文股價下跌 2.1%，道指同期有 1.1% 漲幅。

甲骨文股價走勢

第四財季中，甲骨文收購了 DataScience.com 和 Vocado 並與美國電力達成了一筆交易。