貿易戰下個倒楣鬼恐是在華美企 遭點名企業股價嚇趴

中美貿易衝突持續升溫，面對美國總統川普揚言再對中國進口 2000 億美元商品課徵關稅，這對去年從美國進口僅 1300 億美元商品的中國來說，並非無牌可打，專家分析，中方下一個苗頭可能指向在中國的美國企業，受緊張情緒影響，相關企業昨 (19) 日在美股收黑。

目前在中國積極擴張的美國企業，包括蘋果 (AAPL-US)、波音 (BA-US)、通用 (GE-US) 等已數次遭點名。若川普對中國貿易祭出進一步措施，倒楣的可能就是這些美國企業，可能被中方施以監管審查、海關延誤、查稅等懲罰。

市場預測，中國可能改對美國企業施壓，在於去年美國對中國出口商品總額僅為 1300 億美元，若中國想以關稅反制，遠不及目前川普揚言對中國進口的 2500 億美元徵稅。反觀美國企業在中國投資金額龐大，對此施力，才是美國真正的痛點所在。中國國際金融有限公司最新報告顯示，2015 年，美國公司在中國的資產為 6,270 億美元，銷售額為 4,820 億美元。

中國美國商會主席 William Zarit 憂心表示，中國透過官方施壓的做法行之有年，對此美國商會方面警惕。最近的例子就屬 2017 年韓國設立薩德系統遭中國大力反對後，韓國樂天超市率先倒楣，在中國面臨一連串的消防檢查等官方反制，逼得許多分店不得不停業，加上中國民眾發起抵制，最後逼得樂天超市不得不退出中國市場。

中美商務委員會中國行動副主總裁 Jake Parker 也觀察到，中國對美國企業開始更多監管審查。他舉例，美國出口至中國的汽車、豬肉以及其他農產品都需要更長時間才能清關，另外，中國監管機構正在審查美國公司的廣告標語，甚至在當地工廠進行排放檢查。

有鑑於韓國與日本汽車產業先前被抵制的先例，在陸設廠的美國汽車業者特別被點名，包括通用汽車和福特汽車 (F-US) 在中國市場皆投入巨資，據統計，光是中國市場就貢獻通用去年四分之一的獲利，福特的中國市場則佔 12%。消息傳出後，昨日通用股價一度大跌 4.7%，最終跌幅收斂至 3.85%。福特股價下跌 2.7％，最終跌幅收窄至 1.83%。

至於要在上海設廠的特斯拉，外界擔心除了設廠計畫可能受阻，汽車銷量恐怕也可能受阻。去年特斯拉在中國銷售的 15,000 輛汽車，挹注超過 20 億美元的營收，佔總收入約 17％，昨日盤中股價一度跌深 6.6%，最終收在 4.93%。

至於美國最大航空公司波音也被點名，以往幾次中美關係緊張時，中國曾改向波音競爭對手空中巴士公司購買飛機，外界預料這回若中美緊張情勢升高，很可能再度重演，拖累波音昨日股價下跌 3.84%。至於高通 (QCOM-US) 併恩智浦在中國已數度卡關，也可能因為貿易戰再升級而再添變數，昨日股價收跌 0.84%。