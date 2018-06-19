中砂結盟日商佈局拓展版圖 竹南新增第二生產基地

中砂 (1560) 宣布與日本山村硝子株式會社合資成立台灣山村光學，將分兩次增資，增資後資本額新台幣 3 億元，布局光學鏡片，拓展光通訊應用版圖。中砂今天股價逆勢收紅，不受大盤重挫影響。中砂主要布局傳統砂輪、鑽石碟、再生晶圓、模造玻璃等產品，工廠分布在鶯歌、樹林、竹北、湖口。竹北廠以晶圓事業部為主，鶯歌廠包括傳統砂輪和鑽石事業部，湖口工業區以光電部門為主。



中砂指出，雙方預計分二次增資，第一次增資新台幣 2900 萬元，第二次增資 2.7 億元，增資後台灣山村光學實收資本額新台幣 3 億元。增資後雙方出資比例日本山村硝子株式會社 70%；中砂比例 30%。



此外，中砂位於竹北的再生晶圓月產能 20 萬片，產能滿載，有鑒於生產空間已滿下，將在竹南增設第二個再生晶圓生產基地，初期月產能為 6 萬片，預計明年下半年量產。