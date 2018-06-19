網路投保激戰 新壽打行銷牌 5月保費收入超越富邦登冠軍

各大壽險網路投保激戰，富邦人壽從去 (2017) 起靠一檔網投利變型年金險，穩坐網投冠軍，但新光人壽在 3 月打出「抽名車」的行銷戰，不僅上市第一個月就讓網投業績翻漲百倍，5 月保費收入更一舉超越富邦，坐上網路投保第一名的寶座。

富邦人壽去年 11 月推出網路投保新商品「富邦人壽豪開鑫網路投保利率變動型年金保險（甲型）」，1 萬元到 100 萬元保費都可以刷卡，可刷的卡包括台北富邦銀行在內 33 家信用卡，推出後一度刷出單日保費破千萬元成績。

富邦人壽表示，豪開鑫年金險有別於以往消費者在購買完成後，需要另外透過轉帳方式繳費，富邦人壽推出一站式線上刷卡繳款方式，便利的繳費方式，開賣一周便出現多位「百萬刷手」，豪開鑫年金險熱賣，也把富邦人壽拱上網投王寶座。

不過，新光人壽網路投保於 3 月推出「Up Cash 利率變動型年金保險【乙型】」，以商品本身高達 2.74% 的宣告利率吸引客戶，搭配首期保費滿額抽名車活動，上市第一個月就讓業績翻漲百倍以上，活動推出三個月創造保費收入已突破 1 億元，即使是在報稅季節仍繳出亮眼的成績單，5 月保費收入達 6121.18 萬元，超越同業，榮登人壽網路投保第一名，新光人壽說：「就有客戶搶購近千萬保單。」

新光人壽 6 月持續「行銷戰」，推出全球退休人士夢想旅遊行程 TOP 1「瑞士少女峰夢幻冰河之旅雙人行」做為購買年金險商品的活動大獎，吸引準退休族群運用網路投保的年金保險商品。

除了利變型年金險行銷，為衝刺網路投保業務，新光人壽再推多元險種，新光人壽表示，大數據顯示，台灣運動人口逐年增加，2017 年全台灣有運動習慣人口比例已達 85.3%，新光將提供網路投保新商品「i-can 傷害保險」。新光人壽副總鐘俊豪表示，這張專門為運動族群打造的 i-can 傷害保險，是壽險網路投保商品中首張涵蓋到「骨折理賠」的傷害險商品，適合喜好運動族群加強保障，且與一般意外傷害險須投保 1 整年，這張商品特別規劃 1 日運動活動就可投保，民眾還能透過 24 小時網路投保。