〈第一次投保就上手〉醫療險理賠爭議多 入手前先搞懂七件事

醫療險為民眾最普遍投保的險種，根據評議中心的理賠爭議統計，最常見的理賠爭議為必要性醫療，而如何避免發生理賠爭議，壽險業者建議，民眾在投保前，可留意包括疾病及醫院等名詞定義、實支實付和定額型差異、何謂住院為前提給付以及除外責任等七大事項。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，健康險一般可分為住院醫療險、重大疾病險、癌症險與失能險等，其中最常見的就是住院醫療險，民眾投保住院醫療險前，可留意以下事項。

第一、實支實付型和定額型差異。實支實付型是補償住院期間產生自費醫療費用，通常會設定一個最高額度作為理賠上限；定額型則是以住院天數或手術類別給付一定金額的保險金。

第二、疾病及醫院等名詞定義。消費者投保前應先瞭解商品條款中疾病及醫院等相關名詞定義。

第三、以住院為給付前提。住院醫療保險一般保障內容是以住院為給付前提，部分商品會額外提供門診補償，民眾應了解各家保險公司的保障內容並評估自身需求。

第四、等待期間。住院醫療保險針對疾病一般有 30 天的等待期，於這段期間內發生疾病，保險公司不予理賠。

第五、給付上限。不論是實支實付型或日額型住院醫療保險商品，保險公司可能會設有一定給付上限。

第六、除外責任。除外責任是保險公司不負給付責任的項目，一般像是自願剖腹生產或是醫美手術等，都不在保障範圍內。

第七、要保書健康告知事項。投保前應誠實告知自己的健康狀況，保險公司會評估是否接受投保或評估保險費率，以免日後理賠時產生爭議。