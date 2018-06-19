感測元件接單滿載 光磊、鼎元拚擴產 營收比重逼近5成

LED 廠拚轉型，光磊 (2340)、鼎元(2426) 鎖定感測元件進行擴產，前者今年投入 4 億元資本支出增加 2 成的產能；後者，斥資 12 元興建一座全新的感測元件廠，第一期月產能 3 萬片 6 吋磊晶圓預計 7 月裝機。台灣 LED 供應鏈鎖定利基型、技術門檻高產品線進行轉型，相關應用包括 IR LED、感測、車用，以及特殊照明，光磊、鼎元以感測元件為重心，其產線均已滿載，不約而同展開擴產。



光磊感測元件 (光二極、光電晶體、基納二極體) 月產能約 30 億顆，近年來營收比重逐年攀升，由 2015 年 36.7%，增至去年底 44.92%，今年首季更是來到 48.15%，接單滿載且接單能見度佳，該公司決定再度擴產 2 成，若以目前月產能推算，完成擴產後，月產能將達 35 億顆。



鼎元先前業務為 LED 晶粒代工、後段檢測，近年來朝向感測元件、光通訊等產品轉型，去年感測元件營收比重逾 4 成，在新產能挹注，比重可望拉升到 5 成，感測元件屬於 ODM，整體平均毛利率有 3 成。



鼎元首季營收 8.06 億元，年增率 12.41%，毛利率 21.24%，單季稅後淨利 953 萬元，每股盈餘 0.03 元。





