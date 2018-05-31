感測元件接單滿載 光磊擴產兩成 第二季裝機 第三季投產

光磊 (2340) 感測元件接單滿載，接單能見度佳，今年投入 4 億元資本支出擴充產能，預計第二季陸續裝機，第三季投產，提升 2 成的產能，感測元件占其營收比重去年底 44.92%，提升到首季 48.15%。光磊感測元件 (光二極、光電晶體、基納二極體) 月產能約 30 億顆，近年來營收比重逐年攀升，由 2015 年 36.7%，增至去年底 44.92%，今年首季更是來到 48.15%，由於接單滿載且接單能見度佳，該公司決定再度擴產 2 成，若以目前月產能推算，完成擴產後，月產能將達 35 億顆，屆時，營收比重有機會提升到 5 成水準。



另外，發光元件 (可見光 LED 晶粒、不可見光紅外線 LED 晶粒等) 月產能約 25 億顆，營收比重則是逐年下滑，由 2015 年 34%，降到去年底 29.68%，到了今年首季則是降至 26.88% 左右，LED 顯示器、照明、車用、交通顯示器等系統產品占營收比重約 17.41%，二、三元產品約 6.57%。



光磊首季營收為 13.11 億元，年減率 16.66%，毛利率約 30.63%，稅後淨利為 1.59 億元，年減率 14%，惟去年現金減資 19.83%，股本降為 44.54 億元，每股盈餘為 0.36 元，優於去年同期 0.34 元，去年全年每股稅後盈餘 1.33 元，連續四年每股賺進逾 1 元，每股配息 1.35 元。