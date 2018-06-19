大陸深化服務貿易創新發展 強調金融服務擴大開放

中國商務部 19 日表示，中國深化服務貿易創新發展試點方案日前獲批，這次深化試點把進一步擴大對外開放作為試點探索的主要任務，在金融及人民幣開放上也有很大突破。

商務部服貿司司長冼國義表示，這次深化試點推出六項便利舉措，包括金融方面允許外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行在提交開業申請時申請人民幣業務，這與現行政策相比是「很大的突破」；對全部面向國外市場的離岸呼叫中心不設外資的股比限制等。

此外，在簽證便利、跨境自駕游、工程諮詢服務、法律服務等方面，這次深化試點也有新開放舉措。

據官方數據，2017 年中國服務貿易占外貿總額比重為 14.5%，遠低於已開發國家水準。冼國義表示，提升服務貿易，在整個外貿中的比重是貿易強國建設的一個重要方向。中國服務貿易規模現已居世界第二，但管理體制問題依然存在，政策體系也不夠完善，統計基礎亦有待加強。

根據方案，試點將對服務出口實行免稅，符合條件的實行零稅率。此外，還將在先期試點基礎上，進一步向跨境交付、自然人移動模式拓展，如完善過境免簽制度、健全專業人才流動機制等。

方案中指出，深化試點期限從 2018 年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。同時，為推動落實京津冀協同發展、東北振興等國家戰略，綜合考慮新時代構建開放型經濟新體製總體布局，將北京、雄安新區新增為試點地區，將哈爾濱新區調整為哈爾濱市，江北新區調整為南京市。