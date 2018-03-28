三大應用市場同步好轉 璟德3月起營收回神 下半年營運重回高峰

高頻元件與模組廠璟德 (3152) 受到手機產品跌價影響，去年第四季起業績轉弱，2 月營收 1.1 億元，更創下 2015 年 3 月以來新低，年減率 30%。不過，3 月起營收將回升，有機會挑戰 1.4 億元，三大應用市場業績同步轉強，第二季營收更可望較前一季雙位數成長，新模組產品則預計下半年出貨，將推波營收較去年轉為正成長，全年營運仍將勝去年。璟德主要產品可分為晶片元件、整合元件及模組，主要應用在網通、手機及物聯網，2017 年營收比重分別為 43%、20% 及 37%。受到中國智慧型手機調整庫存及手機產品價格下跌影響，手機營收衰退 27%，但網通、寬頻則分別成長 16%、12%。不過，全年稅後淨利 8.39 億元，年增 4%，每股盈餘 12.15 元，仍寫下連三年獲利超過一個股本的好成績。



在手機需求、價格同步下滑下，去年第四季起業績轉弱，今年累計 1~2 月營收僅 2.45 億元，較去年同期衰退 24.31%，其中 2 月營收更僅 1.1 億元，創下 2015 年 3 月以來新低，年減率 30%。



幸好，近期中國智慧型手機市場回溫，璟德 3 月起營收將回升，法人預估，有機會挑戰 1.4 億元，網通及物聯網產品線第二季同步上揚，在三大產品線需求同步轉強下，第二季營收可望較前一季雙位數成長，新模組產品則預計下半年出貨，更是推波營收向上的新引擎，法人預估，第三季起營運將重回高峰，營收年增率將轉正，全年營收、獲利仍將勝去年。



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