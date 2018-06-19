看好Q2與Q3營運 法人估佳凌Q2非相機鏡頭營收有望年增50%

佳凌 (4976) 今年營運成長動能仍來自非相機鏡頭領域，尤其車用鏡頭訂單增溫，第二季及第三季營運看好，法人預估，佳凌第二季非相機鏡頭可望較去年大增 50% 以上，而營收占比年底前也可望上看一半。受相機市場衰退影響，佳凌第一季相機相關鏡頭營收年減 7%，預估第二季修正幅度會較首季收斂，估計在 0-7%，但非相機鏡頭隨進入旺季，客戶拉貨動能明顯，第二季可望較去年同期成長 50%，使得整體第二季營收會比去年同期好也會優於首季。



佳凌下半年在車用鏡頭、投影機及安控等產品進入出貨旺季下，非相機產品今年占營收比重可望上看一半。



非相機鏡頭中車用鏡頭占佳凌營收比重約 17% 到 18%，預估今年整體車載鏡頭出貨量可望較去年成長 50%，上看 300 萬顆，車載鏡頭占營收比重可望突破 20%。



佳凌 5 月營收 1.53 億元，月增 11.3%，為 4 年來單月新高，主要受惠投影機、車用及安控等需求成長帶動，日前公布自結 5 月稅後純益 1100 萬元，年增 237%，每股純益 0.1 元，超越首季的 0.07 元。



法人指出，隨著新產品出貨帶動，佳凌今年營運有望逐季向上，雖然相機市場持續衰退，但其他鏡頭產品成長，彌補缺口，今年營運仍有望優於去年。

