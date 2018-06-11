光學股5月營收亮眼 佳凌及華晶科盤中同步攻頂

光學股今天持續走揚，其中以佳凌 (4976)5 月營收 1.53 億元創 4 年多來新高，股價開盤跳空漲停鎖住，華晶科(3059)5 月營收也較上月增近兩成，股價同步攻頂。其他包括玉晶光(3406)、亞光(3019) 及今國光 (6209) 也都上漲逾 3%。佳凌 5 月合併營收逾 1.5 億元，年增 3 成，並創逾 4 年來新高，主因為車用鏡頭需求高，推升營收成長；法人表示，佳凌 6 月份營運力道仍強，預計第二季合併營收將超越第一季。



華晶科 5 月營收 11.7 億元，比 4 月成長 18.5%，累計前 5 月營收 44.9 億元，較去年同期增加 4.5%。受惠結盟國際晶片大廠高通的效益顯現，使得 5 月營收寫下近 18 個月來新高。



玉晶光自結 5 月合併營收 5.21 億元，年增 33.3%，月增 1.1%，累計 1 到 5 月合併營收為 28.21 億元，較去年同期增加 17.08%。由於蘋果新機拉貨即將在 6 月底啟動，法人預估，玉晶光可望自第三季業績展現強勁成長力道。



亞光 5 月營收 17.24 億元，創近 10 個月以來新高，較上月增加 8.28%，年減 1.17%；累計前 5 月營收 73.87 億元，年增 3.21%，未來配合大客戶特斯拉 (Tesla) 在 6 月底可大幅拉高 Model 3 產能，也讓亞光後續營運增添成長動能。

