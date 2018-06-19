高盛：民主黨期中選舉優勢減弱 大勝可能減少

民主黨在期中選舉中的優勢仍存，但已經有所減弱。

高盛分析美國 11 月期中選舉近況認為，民主黨的領先優勢正在減少，期中選舉中兩黨將更勢均力敵。

在周一的報告中，高盛提到，市場隱含的預期顯示，民主黨仍有望奪得眾議院多數席位，但共和黨維持多數黨地位的機率已經自兩個月前的 32% 上升至 44%。參議院方面，共和黨維持多數的可能性從 64% 升至 75%。

期中選舉通常被視作對執政黨的「期中考試」，從歷史經驗來看，執政黨在期中選舉中通常處於劣勢。

RealClearPolitics 綜合統計的民調顯示，目前民主黨在 2018 中期選舉中的領先優勢為 7 個百分點，相比年初接近 13 個百分點的領先程度有明顯縮窄。路透社統計的截至 5 月 17 日的民調甚至顯示，共和黨首次在期中選舉中領跑民調。

高盛稱，一些初選的結果也顯示，民主黨接近獲得多數席位，但該黨的領先優勢在今年早些時候以來已經逐漸淡去。而且，高盛還進一步指出，隨著選舉日臨近，兩黨之間的差距有可能會進一步縮窄。

川普作為總統在期中選舉中的作用空前顯著。共和黨更像是「川普黨」，川普的支持者意志之堅定，令共和黨議員正在適應儘量利用「總統光環」來助選。同樣地，紅州的民主黨議員也需要區分「捍衛民主黨價值觀」和「批判川普」之間的界限。

這意味著，如果在接下來的 5 個月時間裡，如果貿易戰施壓美國經濟、美朝關係改善不及預期，或是出現了其他任何執政方面的突變，都有可能讓共和黨在期中選舉中承受額外的壓力。

在期中選舉前，還有 24 個州將舉行初選。高盛提示，需要關注得克薩斯州、俄亥俄州的特別選舉，以及華盛頓州、亞利桑那州、密蘇里州的初選。

不過，期中選舉對於金融市場的影響，不會像 2016 年的總統大選那樣顯著。高盛提到，在一個總統任期內，最重要的決策行動多數都在上任第一年，或是第二年早期出台。