6月18日00點10分京東618累計下單金額1275億人民幣

北京，2018年6月18日——京東全球年中購物節迎來最高潮，截至6月18日00點10分，累計下單金額達人民幣1,275億元，沖頂新高。大品牌領跑消費升級、精神文化消費蓬勃興起、線上線下融合成長、消費者個性充分釋放成為購物節消費亮點。同時，購物節恰逢端午節、父親節和世界杯，粽子、啤酒、健康電器掀起消費熱潮。

大品牌、精神消費領跑消費升級 線上線下融合狂歡

1-17日的購物狂歡中，電子文娛當仁不讓，一路領跑。美的、海爾、格力、奧克斯仍然保持了在家電全品類整體銷售上的領先地位，奧克斯成為大黑馬，紅6月銷售創歷史新高，霸榜空調排行榜，銷售額達去年同期的2.5倍。在手機品類中，Apple、榮耀、小米、華為占據優勢地位，一加、聯想、諾基亞、vivo等品牌呈現高速增長，銷售額同比增長均超100%，其中一加銷售額超過去年同期的24倍。在電腦數碼品類，聯想、惠普、戴爾、華為等品牌占據優勢地位，其中，華為筆記本的銷售額是去年同期的16倍。

消費品的火爆銷售中，升級趨勢愈加明顯，多種高端產品和個性化細分品類熱銷。高端進口洗發水銷售額是去年同期的3倍，高端進口衛生巾銷售額是去年同期的2.7倍，高端織物除菌噴霧銷售額是去年同期的6.4倍，洗衣凝珠銷售額是去年同期的2.3倍。高端進口牛奶銷售額是去年同期的1.7倍，海鮮水產銷售額是去年同期的2.6倍。

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