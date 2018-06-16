熱門股－緯創小金雞緯穎氣盛 本周股價站上600元大關

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器小金雞緯穎 (6669-TW) 去年 11 月以 112 元掛牌價登興櫃後，營收蟬聯興櫃公司 8 個月冠軍，今年前 5 月每股純益 17.5 元，已超越去年全年表現；股價更是一路翻漲 5 倍之多，本週突破 600 元大關，6/15 以 606.9 元作收，再寫新高。

受惠未來雲端及 AI 市場成形，緯穎已與多家國際大廠合作，去 (2017) 年 11 月登興櫃以來，單月及累計營收蟬聯 8 個月的龍頭。緯穎股價更一路從掛牌價 112 元起漲，本週衝破 600 元大關，一度奔上 618.85 元天價，最後收漲 3.47%、以 606.9 元作收，刷新歷史紀錄。

緯穎因股價漲幅劇烈，自主公告自結 5 月營運，營收 162.99 億元，年增 167.04%，稅後純益 70.75 億元、每股純益 5.6 元 ；累計前 5 月自結營收為 718.37 億元，年增 210.04%，稅後純益 22.12 億元、每股純益 17.5 元，已經拚贏去年全年每股純益 12.61 元表現。

緯穎也耕耘開放運算計畫 (Open Compute Project, OCP) ，國際大廠英特爾、博通等都是合作對象；緯穎推出資料中心搭載輝達最新 GPU，並與輝達攜手推出雲端伺服器加速平台 HGX-2 ，繼續往人工智慧市場推進；手中並握有 FB、Amazon 及微軟等資料中心訂單，商機可期。