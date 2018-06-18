鴻海股東會本周五登場 股民最想問郭董的五大問題

鴻海 (2317-TW) 年度盛事股東會，將在 6 月 22 日登場，股東面對鴻海艦隊持續開枝散葉，加上集團觸角越深越廣，也相當想要知道公司未來發展，因此包括 FII 掛牌結果、美國布局、蘋果新機進度、小金雞後續掛牌計畫，及鴻海是否會再減資，都是股民想要問鴻海董事長郭台銘的問題。

鴻海子公司工業富聯 FII 今年順利赴中國 A 股成功掛牌，堪稱是鴻海今年最重要的大事，代表未來鴻海小金雞也可望循此模式，陸續掛牌，不過 FII 卻僅僅拉出 3 根漲停板就宣告蜜月行情結束，郭董會不會釋出讓 FII 可以重新起漲的訊息，絕對是股民們最關注的問題。

而除了 FII 外，郭董之前曾經說過，鴻海集團內部至少還有 50 家子公司可以掛牌，現在 FII 已經打響了第一槍，接下來還有哪些子公司會跟進，赴 A 股或是在台灣掛牌，勢必也會是股民關心的問題。

而鴻海赴美設廠的動作也陸續啟動，隨著土地陸續到位、相關的基礎建設也逐漸完成，鴻海的美國面板廠何時能完成，開始發揮眼球經濟的效益，也是股民關注的重點。

蘋果 (AAPL-US) 目前仍是鴻海最重要的客戶，隨著目前越來越多訊息指出，蘋果今年新機有機會在 9 月亮相並開賣，是否為真，而鴻海又能取得那些 iPhone 機種的訂單，也會影響鴻海下半年的營運表現，並牽動鴻海股價，這也是股民關注的問題。

另外鴻海董事會日前決議，將進行現金減資 20%，這個議案在今年鴻海股東會上，勢必也會引發鴻海股東的熱烈討論，也因為減資有利於鴻海每股稅後純益的提升，鴻海會不會有更進一步的瘦身計畫，讓鴻海股價能順利重回百元俱樂部甚至更高，也將是股民關注的問題。