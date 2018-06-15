美國「威懾」之下 歐洲經濟發動機冷卻了

歐洲好不容易走出 2010 年歐債危機的陰影，川普「貿易戰」又來了。

面對美國總統川普近來頻繁的威脅舉措，作為歐洲經濟發動機的德國，經濟飛速冷卻了下來。今年第一季，德國各項經濟指標全面下跌，工廠訂單連續四個月下降，令德國經濟走勢蒙上了一層陰影。

作為歐盟最大的經濟體，德國以出口為導向的經濟模式讓歐洲在過去十多年裡一直維持着經濟活力。然而，隨著美國貿易保護主義大行其道，德國經濟正以超過預期的速度降溫。看起來，川普的貿易威脅不僅僅傷害了德國人民的感情，還給其經濟帶來了巨大壓力。

對於德國經濟受挫，路透社援引 DekaBank 分析師 Andreas Scheuerle 表示：

雖然這可能只是曇花一現... 但這不應該掩蓋這樣一個事實，即由於美國政府的新保護主義願景和制裁政策，經濟前景的風險已在上升。

頻繁發聲的川普

上周末，川普再次威脅德國，其聲稱若不能達成更好的貿易協議，美國將對德國核心產業——汽車出口徵收高額懲罰性關稅。今年以來，川普已經多次在公開發表類似講話。默克爾隨後強硬表態，表示將對美國進行貿易反擊。周一上午，默克爾首席發言人 Steffen Seibert 重申，歐盟「做好了行動準備」，對美貿易制裁將於 7 月 1 日正式生效。

不過，德國經濟部門本周三發布預警稱，由於貿易糾紛，一些企業在投資問題上正持觀望態度。

作為世界第三大出口國，2017 年德國向美國出口了價值 1115 億歐元的產品，其中汽車及相關零部件出口額占對美出口總值四分之一。德國是歐盟對美汽車出口規模最大的國家，壟斷了美國 90% 的豪車市場。在美銷量最佳的德系豪車包括奧迪 A4、寶馬的 3 系、4 系和 5 系、奔馳的 C 級、E 級和 CLS 級。

慕尼黑供應學派經濟智庫 Ifo 研究所主任 Gabriel Felbermayr 稱，「世界上沒有哪個國家會像德國那樣，面對汽車關稅增加會蒙受如此損失」。

下行嚴重的德國經濟

貿易戰風波籠罩着歐洲，德國第一季經濟下滑嚴重，其第一季末 GDP 年增率修正值 1.6%，低於預期 1.8%，大幅低於初值 2.3%；而環比修正值 0.3% 僅有 2017 年第第四季的一半。

此外，德國 5 月綜合 PMI 初值 53.1，終值由 54.6 跌至 53.4，初值 53.1；服務業 PMI 初值 52.1，終值相較 4 月 53 下滑至 52.1，創下 20 個月新低。結合大幅下滑的 PMI 製造業指數，HS Markit 經濟學家 Phil Smith 毫不留情地指出，德國訂單增長減弱，商業信心指數進一步回落，這些都帶動了經濟下滑的勢頭。

將經濟下滑完全歸咎於美國的貿易保護政策顯然不合道理，寒冬和嚴重的流感疫情似乎也是放緩經濟增速的原因之一。不過，牛津經濟研究院駐法蘭克福經濟學家 Oliver Rakau 依舊錶示：

「顯而易見，美國強硬的外交立場及高度貿易保護，已開始對經濟走勢產生影響。」

有經濟學家認為，德國如此依賴國際貿易，即便沒有全面的貿易戰，白宮發出保護主義戰爭的呼聲也在產生冷卻效應，抑制了德國經濟活動。

巴克萊經濟學家上周將德國第二季經濟增長預期從 2.5% 下調至 1.7%，而德銀預計本國第第二季經濟將增長約 1.2%。