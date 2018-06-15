美國宣布對500億美元中國商品徵收25%關稅

北京時間6月15日消息 白宮對中美貿易發表聲明，對500億商品徵收25%關稅。白宮的聲明提到了中國製造2025。

美國貿易代表辦公室稱清單包括1，102種産品，總額500億美元。

美國貿易代表辦公室稱中國關稅清單包含兩個序列，第一組中國關稅涵蓋340億美元進口，美國貿易代表辦公室稱第一組中國關稅將於7月6日開徵。

美國貿易代表辦公室將對160億美元的第二組關稅進行進一步評估。

中國外交部發言人今日下午在回答記者就相關問題提問時表示，昨天，美國國務卿蓬佩奧來華訪問期間，同中方就中美關系以及重要的國際和地區問題交換了意見，其中就包括中美經貿問題。請你仔細閱讀中方發布的有關消息。中方在中美經貿問題上的立場在消息稿中講得非常清楚。這里我想再強調幾點：

第一，中美經貿關系的本質是互利共赢的，我們一直主張在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話協商，以建設性的方式處理經貿問題，不斷縮小分歧、擴大合作，造福兩國人民。

第二，中美之間就經貿問題，包括中美經貿摩擦問題保持著溝通，也進行了磋商，事實上也取得了一定進展。如果大家還記得，本月初中美經貿磋商後，中方發表了有關聲明。我們在聲明中明確指出，如果美方出台包括加徵關稅在内的貿易製裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

第三，今年4月初，商務部新聞發言人和外交部發言人都曾就美方的一些單邊主義言行作出過正式回應。中方的立場是一以貫之的。這里我想重申，如果美方採取單邊主義和保護主義的作法，損害中方利益，我們會在第一時間作出反應，採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

來源：新浪美股

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