美股盤中─中美貿易戰擔憂升高 道瓊大跌280點

川普政府說，將對 500 億美元的中國產品課徵 25% 的關稅。該消息引發了中美貿易戰的擔憂，美國股市週五中場大幅下跌。道瓊工業平均指數大跌逾 280 點。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數下跌 216.40 點或 0.86% 至 24958.91。

Nasdaq 指數下跌 29.38 點或 0.38% 至 7731.66。

S&P 500 指數下跌 11.23 點或 0.40% 至 2771.26。

在週五發布的聲明中，川普總統說，這項措施將會影響到包含大量工業科技的中國商品，但並未明確指出是那些商品。他並說：這次的行動，是回應中國竊取智慧財產權與科技，及其他不公平的貿易行為。

川普還表示，若中國對美國產品亦課徵關稅，進行報復，白宮將會進一步採取行動。

中國對川普政府的宣布，迅速做出了回應。中國商務部說，將會以與美國相同的金額，對美國商品課徵關稅。

分析師說，貿易戰仍是市場的主要議題，但我們不希望誇大。預期中國將會報復，但如果只有一個回合報復，不再升高，則情況不致太差。

美國債券價格上漲，殖利率則下降，10 年期債券殖利率下降至 2.92%。

由於川普政府對不公平的貿易與協定展開攻擊，美國與幾個主要貿易夥伴的緊張，近來開始升溫。

週四，美國股市錯綜。Nasdaq 指數盤中創新歷史高點，S&P 500 亦收高，道瓊指數則下跌。