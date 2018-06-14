回擊空頭 馬斯克繼續增持特斯拉

儘管市場大肆唱空特斯拉，馬斯克似乎依然信心十足。

近來特斯拉負面新聞頻發，市場對其股票成長性擔憂正在日漸加劇。然而，馬斯克仍然在以現金方式不斷增持特斯拉股份。

據美國證券交易委員會文件顯示，特斯拉 CEO 馬斯克於 6 月 12 日、13 日以 342.78-347 美元 / 股價格從公開市場購買 7.25 萬股特斯拉普通股，共計花費 2490 萬美元。本次增持後，馬斯克持有特斯拉股份已接近 20%。

除開本次增持，早在今年五月，馬斯克就以 1000 萬美元增持了 3.3 萬股特斯拉股票，他認為，低於 300 美元價格的特斯拉股票是「有折扣的」。

值得注意的是，本周二馬斯克宣布，特斯拉將大幅裁員，比例約 9%。目前特斯拉全球員工約 4.6 萬人，預計本輪將裁員涉及 4100 名員工，而馬斯克在作出裁員決定後立即購買自家股票。

從現在情況看，特斯拉還在繼續着進行着「燒錢」模式，財經部落格 Zerohedge 認為，特斯拉裁員意在縮減成本，緩解資金周轉困難。不過，馬斯克卻在早前對股東表態時聲稱：

「鑒於特斯拉已經近 15 年未盈利，很顯然利潤不是我們的動力。」

「我們的使命是加速世界向清潔、可持續能源轉變，然而由於缺少持續盈利，我們難以達到目標。」

S3 Partners 的數據顯示，今年 6 月 1 日以來，特斯拉股價已上漲 18%，賣空者損失約 20 億美元。儘管如此，美國空頭基金 Kynikos Associates 創始人 Jim Chanos 等仍認為，特斯拉在盈利方面存在一些根本性問題。

他在接受 CNBC 採訪時表示，特斯拉麵臨的根本問題是，它們所製造的汽車的毛利率不足以賺錢，而且隨著越來越多的競爭對手開始湧現，特斯拉在汽車業務上賺錢的可能會更加困難。

截止 6 月 13 日，特斯拉股價小幅上揚 0.59%，報價 344.78 美元。