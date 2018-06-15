雅茗訂定5大成長策略 快樂檸檬將推第三代形象店衝刺營運

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (15) 日召開股東常會，對於今年營運，總裁盧小慧在股東會上提出「多品牌經營」、「數據 X 口碑行銷」、「菁英 200 計畫」、「新商業模式」和「高潛人才培育」五大經營面向，並強調將針對旗下主要品牌進行新一波門市優化，「快樂檸檬」將推出第三代門市新形象風格，藉此持續穩固品牌競爭力。

雅茗指出，集團旗下品牌包括快樂檸檬、茶閣裡的貓眼石、喝嘛、仙踪林、游香食樂和西班牙餐廳 Alma，有中西式、不同價格帶高低以及商場和街邊店，形成了餐飲全覆蓋的布局，未來將針對旗下主要品牌啟動新一波門市優化策略。

其中，「快樂檸檬」將推出第三代門市新形象風格，以提升品牌形象，而高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」在上海市場站穩後，積極擴大於華北地區品牌能見度；至於去年第 4 季新開出的「喝嘛」，將深化外送電商平台比重，並於今年第 2 季起加大展店力度。

除有品牌拓點，雅茗強調如今已進入「新中式茶飲」時代，主力客群是善用互聯網和新媒體的年輕族群，因此，旗下各品牌會員系統已綁定各外送電商平台 App 的大數據資料庫，藉此進行精準廣告投放和口碑行銷。

雅茗今日的股東常會由董事長吳伯超主持，會中承認 106 年度營業報告書、合併財務報表和各項討論事並通過 106 年盈餘分配案，每股將配發現金股利 4 元，創 5 年來新高，依昨 (14) 日收盤價格 70.4 元計算，現金殖利率高達 5.68%。

股東會同時進行全面改選董事 (含獨立董事)，新當選董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，包括吳伯超、陳佑真、盧小慧和詹文良，3 席獨立董事則由許士軍、徐憶芳及陳正忠擔任，而後董事會通過由吳伯超續任董事長。