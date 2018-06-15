發改委：防範新能源汽車産業盲目建設和無序發展

發展改革委新聞發言人孟玮15日說，為擴大汽車製造業對外開放，完善和規範汽車産業投資管理，發展改革委正會同有關方面研究製定《汽車産業投資管理規定》。在起草規定時，對純電動汽車投資項目的準入標準，比過去的規定有所深化。

孟玮在發展改革委當天舉行的新聞發布會上說，起草這個文件的主要考慮是：當前，新能源汽車技術水平快速提高，市場規模逐步擴大，但也出現了盲目發展的苗頭。在這樣的背景下，非常有必要強化企業主體責任和政府監管責任，規範和引導市場主體投資行為，加強技術創新和企業合作，防範盲目建設和無序發展。

她介紹，黨中央、國務院對新能源汽車産業高度重視。近年來，發展改革委出台了一系列政策措施，積極推動新能源汽車産業發展和推廣應用。在有關部門和地方政府共同努力下，我國新能源汽車産業發展取得了顯著成效。

孟玮還表示，下一步，將根據有關部門、地方和行業協會的意見對規定進行修改，併公開徵求社會各方面意見，經修改完善和審定後發布實施。發展改革委將會同有關部門和地方，鼓勵各類市場主體公平競爭，支持企業開展合作，依法依規加強監督管理，共同推動新能源汽車産業持續健康發展。

來源：新華網

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