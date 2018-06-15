村田報價再漲20-30% 台被動元件族群回神 國巨再上1100元

外電報導，日系被動元件大廠村田將續調漲 MLCC 報價 20-30%，顯示市場真的供不應求，激勵台灣被動元件族群今 (15) 日股價強勢反彈，股后國巨 (2327-TW) 重新站上 1100 元大關，智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW) 及立敦 (6175-TW) 更是亮燈漲停。

路透社報導，外資券商近期針對 MLCC 大廠進行訪查，其中日系大廠村田已開始和所有的客戶展開漲價協商，將調漲報價 20-30%，將有利於村田財報表現。

法人指出，日廠報價如果調漲，勢必會有部分訂單回流到台廠手上，相關的轉單效應，將挹注台系被動元件廠的旺季營運，也可能會再激勵另一波的台廠漲價動作。

國巨近期股價呈現高檔整理，在本周一創下 1255 元的歷史新高後，隨即出現拉回，還一度跌破 5 日線及 10 日線，不過今天則是強勢反彈，重新站上 1100 元大關。另外國巨旗下傳出遭檢調搜索的奇力新 (2456-TW)，今天則是不畏空方消息來襲，雖然早盤多在盤下震盪，但是午盤後就翻回到平盤之上。

至於電容及電阻則是今天買盤主要集中所在，包括漲停的智寶、凱美及立敦，都是鋁質電容及相關鋁箔廠，另外大毅 (2478-TW) 及光頡 (3624-TW) 則是電阻廠，法人指出，電容及電阻是近期被動元件族群中，主要的漲價標的，預料第 2 季財報將明顯受惠於漲價效應。