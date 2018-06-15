〈大成股東會〉愛台灣 大成加碼投資20億元在嘉義設食品深加工廠

看好台灣市場的食品市場消費潛力，大成 (1210-TW) 加碼 20 億元投資台灣食品深度加工業務，將在嘉義投資設立現代化食品深加工廠，廠內包含品管、烹調及自動化充填等製程，此投資案預計在下半年動工。

大成董事長韓家宇在今 (15) 日股東會中，透露大成將加強台灣投資方案，主要是食品加工廠的大型投資案，大成在嘉義工業區以近 3 億元購入約 9000 坪建廠土地，另將投資 17 億元興建地上 3 層，樓地板面積達 1.8 萬坪現代化食品深加工廠。

除投資食品深度加工廠的投資計畫外，韓家宇也強調，大成長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐飲品牌發展。

此外，大成近期積極投資蛋品，主要配合政府推動洗選蛋政策，從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及真成品檢驗並配合專業冷鏈物流，期許提供優質蛋品至末端客戶。

事實上，畜牧、食品業者多看好台灣市場前景加碼投資，包括卜蜂 (1215-TW) 雲林新廠投資案已動土，此新廠位於雲林縣科技工業區內，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，包括取得土地及第一期工程的投資金額達 16 億元。

大成 2017 年稅後純益 22.39 億元，年增 8.77%，每股純益為 3.28 元，今日股東會通過每股將配發 2.7 元股利，包括 2 元現金股利及 0.7 元股票股利。