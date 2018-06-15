遠大醫藥聯手CDH斥資112億收購Sirtex 中國肝癌病患福音

遠大醫藥 (0512-HK) 發佈公告，於今年 5 月 21 日，CDH Genetech 向 Sirtex 要約以協議收購形式收購 Sirtex 的 100% 股份。昨 (14) 日，Sirtex 、CDH Genetech 和遠大醫藥訂立協議收購契約，據此 CDH Genetech 和遠大醫藥將斥資 19 億澳元 (約港幣 111.78 億元) 一併認購 100% Sirtex 股權。

截至今 (15) 日 11:30，遠大醫藥跌 2.143%，報港幣 5.48 元。

圖：新浪財經

收購事項將按照 CorporationsAct 第 5.1 部的協議收購形式以每股 Sirtex 股份 33.60 澳元的現金價格執行。按照協議代價，Sirtex 股東持有的每股 Sirtex 股份 33.60 澳元 (約港幣 197.65 元) 及于預期於記錄日期 Sirtex 股份總數為 5655.37 萬股 Sirtex 股份，所有 Sirtex 股份的協議代價約為 19 億澳元 (約港幣 111.78 億元)。

公告指出，遠大醫藥及 CDH Genetech 將會成立投標名義公司，以根據協定收購契約提名用作收購 Sirtex 股份。在投標名義公司成立後，預期遠大醫藥將持有 49% 投標名義公司的已發行股本，而 CDH Genetech 將持有 51% 該投標名義公司的已發行股本。完成收購事項後，Sirtex 將會被視為公司聯營公司。

Sirtex 是一家全球性生命科學公司，開發和提供有效的腫瘤治療產品。其主要產品 SIR-SpheresY-90 採用了新型小顆粒技術將放射物直接傳送到受影響的肝組織，用作治療一期和二期肝腫瘤。

全球超過 1160 個治療中心已經接種了超過 86000 多劑數。此治療方法已獲大部份世界主要地區的法規和使用批准，包括各項國際性的臨床指引，包括 2018 新版歐洲肝細胞癌治療指南及 2017 版中國衛計委發佈的肝癌治療規範。

公告顯示，Sirtex 於 2016 及 2017 財年業績分別為稅後盈餘 5358.24 萬澳元及稅後虧損 2625.72 萬澳元。

遠大醫藥認為，引入 Sirtex 肝癌治療產品 SIR-Spheres Y-90 樹脂微球到中國具有重大潛力。肝癌為中國的頭號致死原因之一，而單單中國已占全球肝癌病患者的一半以上，但普遍的治療成效有限，及中國病人較于已發展國家所得到的治療選擇較少。該次收購 Sirtex 將為集團進入介入腫瘤學領域帶來重大良好機會。

遠大醫藥及 CDH Genetech 希望進一步深入發展 Sirtex 現有全球業務，尤其是開拓 SIR-SpheresY-90 樹脂微球產品在中國市場的巨大潛力。