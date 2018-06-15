中工「陶朱隱園」建案預計7月拿到使用執照 年底正式公開

中工 (2515) 位在台北市信義計畫區的「陶朱隱園」建案，已接近完工，該案預計 7 月拿到使用執照，開始潛銷，年底正式公開。該案一層兩戶、總計 40 戶，每戶約 300 坪，每戶售價尚未公布，市場預期，將創下國內豪宅最高價紀錄。「陶朱隱園」結構設計師張敬禮表示，陶朱隱園主結構體採用和台北 101 大樓同款的鋼材，而側邊支撐的巨型 MEGA 鋼柱，部分是與日本晴空塔一樣的高強度鋼材，配合創新的結構設計，抗震係數遠超過一般建築。



「陶朱隱園」雖為住宅建築，但使用的鋼材規格比照高樓層公共建築的高規格，足見建商對結構品質的要求及重視。結構系統可用「滑雪人」的概念解釋，建築物中央鋼構核心筒如滑雪者本人，兩側 MEGA 柱則是滑雪杆，每戶旋轉 4.5 度讓整個結構達到力學與美學的堅固與和諧，建築壽命長達千年以上。



一層兩戶，室內完全沒有柱的空間，可發揮最大的使用效益及各式的空間設計。基礎底層所安裝的 EPS 隔震墊與美國加州 APPLE 總部及美國國家博物館同品牌。48 組隔震墊安裝於深入地底岩盤的基樁上，確保發生地震震度七級以上的強震 (超過大陸地震烈度九級) 來襲時，確保結構無虞，安全規格無可比擬。隔震墊最大尺寸為直徑 2.845 米，是全球住宅建築使用的 EPS 隔震墊最高規格。



利用單擺摩擦原理，隔離抵消地震能量，減少建築物晃動，並已通過台灣大學地震研究中心結構審查，創造出傳統建築無法比擬的隔震等級。當地震規模超過震度四級時，隔震墊即啟動，可有效抵消七成以上的地震能量。



「陶朱隱園」，旋轉式造型是由「為地球而生」法國生態建築師 Vincent Callebaut 所設計，也是 Vincent 在世界各地作品中，最先完成的生態地標建築，即將引領世界潮流，未來只會有追隨者但無法複製。



施工過程中，威京集團主席沈慶京堅持做到盡善盡美，過程中不斷反覆修正，以求精益求精。如，已屆完工的 1F 庭園，為營造出更天然的森林意象，不惜增加較大米徑的樹種及樹量，石材花台以自然元素呈現；標準層營造室內庭園化的差異特色，以求創造真正城市中的森林，徹底實現吸碳抗暖理念。

