美股盤後─媒體股與科技股推升Nasdaq創新收盤高點 道瓊小幅收低

由於併購活動支撑了媒體股與科技股上漲，Nasdaq 指數週四因而創新歷史高點。

銀行股下跌，則拖累道瓊工業平均指數小幅收低。



道瓊工業平均指數收低 25.89 點或 0.10% 至 25175.31。

Nasdaq 指數收高 65.34 點或 0.85% 至 7761.04。

S&P 500 指數收高 6.86 點或 0.25% 至 2782.49。

費城半導體指數收高 8.64 點或 0.61% 至 1423.12。

21st Century Fox 股價上漲 2.1%。Comcast 公司宣布將以 650 億美元併購該媒體公司的幾個重要單位。Comcast 股價上漲 4.6%。

昨日，一名地方法官裁決核准 AT&T 併購時代華納。去年，司法部則阻止了該併購案， 聲稱該併購案可能會導致消費者支付的價格上漲。

併購案推升了媒體股與科技股上漲。

摩根大通銀行與高盛銀行股價分別下跌 1.8% 與 0.1%。歐洲央行說，將延到明年才會升息。該談話使得債券殖利率走低，銀行股下跌，拖累了道瓊指數收低。美國 10 年期債券殖利率下降至 2.94%。

分析師說，歐洲央行的宣布結果並不意外。2017 年，歐元區經濟成長表見良好，但第一季成長則減緩。且歐元區通貨膨脹仍低於央行目標，央行並不急於緊縮信用。

經濟消息方面，美國公布 5 月零售銷售上升 0.8%，大幅高於預估的上升 0.4%。該數據公布後，指數期貨於盤前上漲。

美國勞工部公布，上週初次申請失業金人數下降至 44.5 年低點，顯示勞工市場吃緊。該數據公布後，道瓊工業平均指數一度上漲逾 100 點，而後回檔。