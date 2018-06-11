英國製造業產出創近六來最大跌幅 英鎊短線跳水

英鎊 / 美元刷新日低至 1.3363，日內跌 0.3%，較稍早的英國工業產出等數據出爐前累計跌近 70 點。

稍早的英國 4 月工業產出、製造業產出和貿易帳數據紛紛大幅不及預期。其中，製造業產出意外收縮，較上月下跌 1.4%，環比創 2012 年 10 月來最大降幅。

此外，英國建築業產出年增率下跌 3.3%，連跌四月，創下自 2013 年 5 月以來最長連跌。其中，私人住房部門是唯一的亮點，上漲 6.8%。

具體來看：

英國 4 月建築業產出環比 0.5%，預期 2.2%，前值 - 2.3%。

英國 4 月建築業產出年增率 - 3.3%，預期 - 1.4%，前值 - 4.9%。

英國 4 月工業產出環比 - 0.8%，預期 0.1%，前值 0.1%。

英國 4 月工業產出年增率 1.8%，預期 2.7%，前值 2.9%。

英國 4 月製造業產出環比 - 1.4%，預期 0.3%，前值 - 0.1%。

英國 4 月製造業產出環比 - 1.4%，預期 0.3%，前值 - 0.1%。

英國 4 月商品貿易帳 - 140.35 億英鎊，預期 - 114 億英鎊，前值由 - 122.87 億英鎊修正為 - 120.03 億英鎊。

英國 4 月對非歐盟商品貿易帳 - 53.72 億英鎊，預期 - 32 億英鎊，前值由 - 36.39 億英鎊修正為 - 37.88 億英鎊。

英國 4 月整體商品和服務貿易帳 - 52.8 億英鎊，預期 - 25 億英鎊，前值由 - 30.91 億英鎊修正為 - 32.2 億英鎊。

英國《金融時報》援引英國國家統計局國民帳戶主管 Rob Kent-Smith 表示：

英國製造業已經連續三個月下降，其中，用於基礎設施項目的電力機械和鋼鐵產量下降尤為明顯。國際需求繼續放緩，國內市場也依然疲軟。不過，受去年年底北海 Forties 油田輸油管線關閉的餘波影響，石油和天然氣產量增長強勁。