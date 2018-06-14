【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

FOMC 利率決議偏向鷹派，預告年內可能將再升息兩次，台股今日受到衝擊，台積電、鴻海、大立光跌幅均達到 2% 以上，同時金融權重股也全面走跌，拖累加權指數收盤重挫 159.23 點，回測月線支撐；籌碼方面，外資現貨大賣 143.7 億元，合計三大法人現貨賣超 166.3 億元。

《國際金融市場焦點分析》

FED 公佈本次 FOMC 利率決策會議內容，利率點陣圖顯示，美國利率今年將升息 4 次，FED 並在經濟展望中，調高今年 GDP 成長率至 2.8%，且將失業率調降至 3.5%，顯示 FED 對於經濟看法樂觀，不過也顯示 FED 在貨幣政策上，會顯得更加鷹派，導致昨日美 10 年公債期貨下跌 0.18%，而美股漲跌互見，收盤小道瓊期貨及小 S&P 500 期貨分別下跌 0.44%、0.35%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 昨日公佈原油庫存變化實際值為減少 414.3 萬桶，大幅優於預期值 124.6 萬桶，而煉油廠產能利用率上升至 95.7%，顯示將近美國用油旺季，煉油廠對於原油需求提高，使得庫存大幅度減少，推升昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別上漲 0.42%、1.13%；貴金屬市場，受到聯準會利率決策會議後，美元反轉下跌影響，黃金期貨及白銀期貨分別上漲 0.14%、0.62%。

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