南港代工輪胎未來三年逐年成長 今年達170萬條 明年上看270萬條

南港 (2101) 代工接單有斬獲利，與世界一級 ODM 大廠合作長達 11 年，未來三年代工輪胎出貨量呈現逐年成長，由去年 140 萬條，成長到今年 170 萬條，明、後年分別來到 270 萬條以及 370 萬條，市場版圖由北美、澳洲、中國內銷，延伸到歐洲、俄羅斯以及中亞等區域，南港名譽董事長林學圃表示，第二季營運會比第一季好，下半年比上半年佳，明年會比今年好！南港擁有新豐、大陸張家港兩座工廠，前者地坪 5.2 萬坪，日產能由 1.8 萬提升到 1.9 萬條，後者地坪為 8 萬坪，日產能由 1.7 萬條增至 2.4 萬條，主要產品為全鋼絲輕卡車胎，高性能幅射層轎車胎、雪地胎、RV 胎等以及大型重型機胎，代工比重為 3 成，自有品牌約 7 成。



南港舊廠「世界明珠案」於 2016 年 10 月建築工程開工申報備查完成，該開發在今年 5 月間更改設計，住宅開發比率由原先 3 成提高至 5 成，原先規畫 18% 飯店部分則遭到刪除，辦公室則由先前 45%，降至 42%。



「世界明珠」開發案基地面積 9453 坪，容積率 390%，總樓地板面積 7.1 萬坪，開發金額約 120 億已獲得銀行專案融資，住宅開發戶數規畫 296 戶，坪數約 60-70 坪，南港表示，住宅開發利潤比商辦高出 15-20%。

