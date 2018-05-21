南港今除息 新豐、張家港同步擴產 年產能目標620萬條

南港 (2101) 於今 (21) 日除息，每股配發 0.706857 元，除息參考價 24.29 元，去年輪胎年產能 592 萬條，今年已完成新豐、大陸張家港擴產，前者日產能 1.8 萬條，後者日產能 1.7 萬條左右，今年全年產能目標為 620 萬條，除息首日股價勁揚逾 2%，來到 24.9 元。南港目前輪胎產品以汽車胎(輕卡車胎 LT、轎車胎 PC、雪地胎、RV 胎、半熱熔胎)、機車輪胎(重型機車台 MCR 及一般機車胎 MC/SC)、卡車輪胎以及其他，張家港廠自 2003 年投產以來，營收由 1600 萬成長到去年 49 億元。



目前新豐廠設備每日 PCR、4×4、LTR 產能約 1.85 萬條，MCR 年產能 1 萬條、LTR 月產能約 1 萬條，因應原料成本波動，今年將增加中東、北美銷售。



南港首季營收 23.61 億元，年減率 13%，承受原料報價上揚的壓力，單季毛利率降為 15.42%，較去年同期減少 4.3 個百分點，稅後盈餘 3085 萬元，年減率 85%，每股盈餘 0.04 元。