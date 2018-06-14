渾水再次鎖定中概股做空 好未來回應：惡意解讀

以做空股票聞名的渾水公司 (Muddy Waters) 於週三 (13 日) 再次出手，這次的標的是中概股好未來教育集團 (TAL-US)，好未來週三股價重挫 9.95%。公司回應，指渾水報告存在大量錯誤、無依據的猜測以及惡意解讀。

在渾水做空報告發布之後，好未來週三一度大跌 15%，收盤跌幅止於 9.95%，收 41.11 美元，市值較前一日蒸發 22 億美元。

渾水創始人 Carson Block 表示，好未來業務真實而非虛構，但渾水認為，其財報至少從 2016 財年起就欺詐性地誇大了利潤。

據《每日經濟新聞》報導，渾水發言人表示，早在 1 年前就開始整理這份研報，其間訪問超過 50 人，而做出報告。報告中渾水指出，好未來在 2016 財年至 2018 財年中，將其淨利潤至少誇大了 43.6%，並且渾水還表示這一預估數字僅僅基於他們能夠量化的研究數據，而欺詐性的利潤謊報實際上可能超過他們的預估。

渾水認為，好未來的案例可以比肩美國證券市場上最大醜聞之一—安隆公司 (Enron Corporation)。安隆公司曾經是世界上最大的能源、商品和服務公司之一，但光鮮的外表下實則是與會計機構的聯手做局。

好未來回應指出，針對渾水的惡意報告，董事會與審核委員會將對指控進行評估，並考慮採取適當手段，保護公司股東利益。

好未來股價走勢

以下為好未來回應聲明全文：