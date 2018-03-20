阿里巴巴據稱有意收購巴基斯坦電商Daraz 以擴大亞洲影響力

彭博社報導指出，熟知內情的消息人士透露，中國電子商務業者阿里巴巴集團正在考慮收購 Rocket Internet 在巴基斯坦的下屬零售電商，以協助阿里巴巴在亞洲擴大影響力。Rocket Internet 公司成立於 2007 年，總部設在德國柏林，專為海內外企業提供電子商務技術諮詢和資本運作服務。



要求匿名的知情人士表示，兩家公司正在就 Rocket 公司下屬的零售電商 Daraz 的收購價格進行談判。商討仍處於早期階段，尚未作出決定。阿里巴巴的發言人拒絕發表評論，Daraz 也沒有立即回應記者的置評請求。



上周，阿里巴巴旗下的螞蟻金融公司決定以 1,845 萬美元的價格收購 Telenor 集團下屬子公司 Telenor 小額信貸銀行 45% 股份，進一步將移動支付和數位金融服務引入這個超過 2 億人的市場。



在亞洲其他地方，阿里巴巴正準備在新加坡與亞馬遜公司展開激烈爭鬥，此前亞馬遜已經開始運營，Sea 集團所擁有的電商平台 Shopee 正在大力爭取消費者的青睞。



巴基斯坦迅速崛起的年輕人已經將該國變為世界上增長最快的零售市場，實體商店和電子商務齊頭並進。據研究機構 Euromonitor International 的調查，2016-2021 年間，隨著可支配收入的增長，巴基斯坦市場規模的年增速可達 8.2%。



Daraz 公司上個月發表聲明稱，巴基斯坦擁有 3,000 萬活躍的互聯網用戶，各大品牌加倍重視電子商務，阿里巴巴之所以對巴基斯坦感興趣是為了回應「一帶一路」倡議，按照這一規畫，中國將為巴基斯坦提供約 600 億美元的基礎設施融資。



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