巴基斯坦外匯儲備直落3年新低 用這招來擴大外匯收入

巴基斯坦外匯儲備已跌至近 3 年來最低水平，該國計畫發行「僑匯券」（overseas certificate），從海外僑民身上籌集 10 億美元，以爭取更多的外匯收入。

巴基斯坦國家儲蓄局長 Zafar Masud 周一表示，政府計畫在 6 月前發行美元和盧布僑匯券，一年內籌集 5 億至 10 億美元，並將在 4 月 30 日前為這筆交易找到財務管理公司進行投標。

僑匯券，依發行地區不同又稱作「僑匯物資供應證」、「僑匯商品供應證」。

Masud 說，巴基斯坦是目前少數幾個還未發行僑匯券的國家之一，交易者可獲得比在本國市場購物更好的收益。

7 月份大選前，巴基斯坦經濟面臨阻力，外匯儲備在過去一年中以最快的速度下降。

巴基斯坦中央銀行上周四公布，截至 2018 年 4 月 6 日，該國外匯儲備降至 173.39 億美元，其中巴央行外匯儲備為 114.38 億美元，商業銀行外匯儲備為 62.01 億美元。

巴基斯坦的外匯儲備一路下滑，即將落後於柬埔寨。（來源：Ｂloomberg）

巴基斯坦央行分析，該國外匯儲備下降的主因為外債的支付以及政府的支出。

前巴基斯坦財政部長 Salman Shah 認為，如果外匯儲備繼續下降，同時又沒有扭轉財政赤字的有效手段，繼續貶值是唯一出路，盧比根本無法在目前水平上獲得支持，央行干預市場的能力正逐漸減弱，留給南亞第二大經濟體的政策選擇已經不多。

美元兌巴基斯坦盧比進一步跌至 0.0087。

巴基斯坦政府還在本月宣布了一項大赦提議，允許海外巴基斯坦人匯回資金只須支付 2％的稅金；而在全球利率上漲後，該國政府決定不發行國際債券。